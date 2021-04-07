台鐵太魯閣發生出軌意外，外交部發言人歐江安6日表示，此次是印度外交部首次對台灣重大意外事件公開表達哀悼跟慰問，「我想這是一個有重大意義的」。國民黨立委李貴敏痛批，台鐵史上最嚴重的死傷慘劇，居然是官員拿來大內宣的素材？

歐江安昨受訪時表示，印度外交部首次就台灣發生重大意外事件，公開地表達印度方面的哀悼與慰問，是從1995年設處以來第一次，具有重大意義。

太魯閣號2日在花蓮發生嚴重事故，死傷慘重。（資料照，王志偉攝）

一番話引來不滿，李貴敏昨在臉書質疑，「外交部什麼心態？」50人身亡、200人受傷，台鐵史上最嚴重的死傷慘劇，居然只是官員拿來大內宣的素材？民進黨政府對同胞性命的輕賤莫過於此。

李貴敏批評，別人來悼念，我們萬分感謝，但應該低調哀悼的時刻還扯甚麼外交突破、重大意義？莫非這也算「讓世界看到台灣」？「真是以百姓為芻狗」。

截至昨日傍晚6點為止，外交部表示，已接獲包括美國、歐盟、日本、貝里斯、帛琉、巴拉圭、吐瓦魯、越南、印度、荷蘭等國駐台使節及代表向我方表達誠摯慰問。此外，波札那、捷克、斐濟、德國、印度、愛爾蘭、索馬利蘭、史瓦帝尼及歐洲等國政要、官員及國際組織代表，紛紛以聲明、節略、簡訊、電話、電郵、推文及臉書等方式，向我國政府與人民表達深切哀悼。

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(中時新聞網)