全球最大連鎖咖啡業者星巴克宣布，為達成垃圾減量目標，2025年在韓國咖啡店將不再使用可拋棄的紙杯。
該業者為了漸進淘汰使用單次的紙杯，計畫在韓國市場將推出循環咖啡杯計畫，鼓勵消費者使用馬克杯與可重複使用的杯子裝咖啡。
星巴克過去曾承諾每年將減少約70億個可拋棄的紙杯，因此它對自行攜帶杯子裝咖啡的顧客給予10％的折扣。
自從星巴克去年推出「資源－積極的未來」計畫後，它就對降低水使用、碳排放與垃圾等設立多項目標。宣布韓國咖啡店不再使用紙杯是它最新的目標之一。
(工商 )
全球最大連鎖咖啡業者星巴克宣布，為達成垃圾減量目標，2025年在韓國咖啡店將不再使用可拋棄的紙杯。
該業者為了漸進淘汰使用單次的紙杯，計畫在韓國市場將推出循環咖啡杯計畫，鼓勵消費者使用馬克杯與可重複使用的杯子裝咖啡。
星巴克過去曾承諾每年將減少約70億個可拋棄的紙杯，因此它對自行攜帶杯子裝咖啡的顧客給予10％的折扣。
自從星巴克去年推出「資源－積極的未來」計畫後，它就對降低水使用、碳排放與垃圾等設立多項目標。宣布韓國咖啡店不再使用紙杯是它最新的目標之一。
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