台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故。關島總督葛瑞羅昨天致函總統蔡英文，代表關島人民向台灣表達哀悼與慰問。她表示，在台灣有需要的時候，關島能隨時支持台灣。

關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）在致函蔡總統的信中表示，她代表關島人民，為花蓮火車事故造成50人罹難表達深切哀悼與慰問，祈禱台灣在艱難的時刻得到平安與慰藉，傷者早日康復，傷亡者的家人和朋友得到安慰。

葛瑞羅指出，全球受2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，武漢肺炎）影響的時候，台灣支持關島的防疫工作從不停歇，與關島分享最佳防疫措施，慷慨協助關島，這些舉動關島都不會忘記，也更加強化了雙邊的友誼。

葛瑞羅表示，「在你有需要的時候，關島隨時能支持你」。這封信由葛瑞羅以及關島副總督德諾里歐（Joshua Tenorio）一同署名。（編輯：韋樞）1100407

(中央社)