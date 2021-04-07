習近平日前以中共總書記名義對台鐵事故表達慰問，淡江大學教授趙春山和美麗島電子報董事長吳子嘉今天表示，習近平以黨領導人名義釋出善意有很特別的意義，這是兩岸降低緊張情勢的重要契機，呼籲蔡英文以黨主席身份的同等規格隔空互動，以開啟兩岸新局。

趙春山今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪表示，從2014年開始，台灣只要遭逢重大災難，大陸方面都有表達慰問，有時是透過國務院或國台辦有時是習近平自己發言，這次比較特別的是，國台辦前一天已經奉命表示慰問，習近平第二天自己又透過央視表示慰問。

他說，在兩岸當前關係低迷情況下，習近平的作法一方面在釋出誠意和善意，另一方面突出總書記的身份，也是在方便我方接球。民進黨與共產黨之間並無往來，如果蔡英文能以執政黨主席身份表示感謝，或許就能促成兩岸間起一些化學變化。

趙春山以當年「馬習會」為例，當時雙方對於彼此的身份和用字遣詞等細節都是字斟句酌，相互用「領導人」的身份、互稱「先生」等等，就是為了要對等。

吳子嘉則表示，蔡英文總統之前換了國安團隊，並由邱太三當陸委會主委就是希望兩岸之間能有交流，降低緊張情勢，目前習近平有黨政軍體系三種身份，他以總書記的身份正式表態這非常重要，我方必須掌握這種幽微的訊號。

他認為，如果蔡英文能以民進黨黨主席的身份對等回應，直接與習近平在空中對話，觸動後續回響的機會，對於冰封多年的兩岸關係具有里程碑的意義。

吳子嘉指出，習近平強調總書記身份迴避用國家主席身份是有意義的，但我方卻是用總統府發言人來回應，這是接手沒接到、規格不符，而且還是「大鍋炒」對所有各國的慰問一併感謝，態度太過草率，如此重大訊息卻未掌握好。蔡的任期還有三年多，難道兩岸還要繼續吵架吵三年嗎？

對於綠營反諷大陸一方面對台鐵事故表達慰問，另一方面共機卻還頻繁侵擾，吳子嘉認為，中美衝突在兩強相爭中已成常態化，美國要打台灣牌，將台灣推上戰爭前線的前緣，中共也想化解美國手中這張台灣牌，此次習近平的表態是我們爭取和平的機會。

他說，既然蔡英文也想要和平，對方高規格來慰問，我們草率的以低規格回應，這種處理方式非常惡劣。最簡單的方式就是同規格處理，蔡英文用黨主席禮貌性的回應，不要搞得太複雜。

(中時 )