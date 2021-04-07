壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》遭還押，本月1日被裁定於2019年8月18日組織及參與未經批准集結罪成立。此外，黎智英也涉嫌在2019年8月31日參與另一次未經批准集結而被控，今（7）日法院開審，包含黎智英等3人在開庭後隨即表示認罪。

據《東網》報導，黎智英與前立法會議員李卓人、民主黨前主席楊森，被控涉嫌在2019年8月31日，參與位於灣仔至中環區的未經批准集結，違反《公安條例》。根據該條例規定，最高可罰5年監禁。

押抵黎智英的囚車，今日上午9時抵達法院，於灣仔區域法院開審，原預計審訊需時7天，黎智英、李卓人、楊森3人在開庭後隨即表示認罪。

除本案外，黎智英還有818流水式集會案，以及另2宗涉及非法集結的案件等待審訊。第一宗為指控黎智英2019年10月1日，煽惑他人參與未經批准集結，預計今年4月19日在區院進行閉門審前覆核，5月17日正式開審。

第二宗則是涉及2020年6月4日的六四事件31周年維園燭光集會，黎智英被控聯同李卓人及多名支聯會常委，在維園噴水池外煽惑他人參與未經批准集結，該案將於今年6月11日提訊。

(中時新聞網)