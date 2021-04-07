資訊服務廠商凌群（2453）自行研發的智慧型服務機器人Ayuda與系統整合輸出辦公室(SIPA)合作，擔任工業局系統整合旗艦隊，行銷?日本有成。與日本合作夥伴CIJ共同努力下，在日傳出捷報，Ayuda將於2021年4月正式進駐日本神奈川縣藤澤市政廳為市民提供導覽服務。

凌群表示，智慧型服務機器人Ayuda完全台灣製造，在整體製程上力求降低成本與創新，兼顧環保及綠能，並能滿足客製化軟、硬體設計開發及人因工程設計，服務領域遍及警政、金融、醫療、圖書館、學校、賣場。近年再與日本株式?社CIJ合作，行銷日本市場。

凌群表示，Ayuda搭載了訊連科技（5203）研發的人臉辨識科技、機器人移動平台、人形偵測、語音辨識、語音交談、視訊及自學地圖尋標導航等功能，以貼近成人身高的160公分高度，更易於互動，使服務對象倍感親切。目前在日本將由藤澤市政廳開始，將陸續進行示範實驗，藉由持續收集民眾對Ayuda與服務內容的意見回饋，逐步再強化其功能。

日本神奈川縣有12個城鎮被指定為「ROBOT TOWN SAGAMI」，藤澤市就是其中一員，致力於普及與實際應用生活輔助機器人，以因應日本正面臨人口減少與社會超高齡化的問題。

自2020年來，藤澤市政府已針對Ayuda機器人進行多次示範實驗，以驗證替代市政府嚮導服務的可能性。此次，為響應日本政府的「Super City」思想，快速實現機器人的普及， 藤澤市政府決定提前導入Ayuda。

凌群指出，在日本合作夥伴CIJ為Ayuda機器人於日本國內的正式發表積極準備。隨著藤澤市政府對Ayuda機器人的導入與應用，CIJ與凌群的共同合作，將有望進一步促進日本人類與機器人的共存的社會理想。

(工商 )