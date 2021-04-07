台北國際會議中心(TICC)繼去(2020)年因應疫情所需的虛實混合會議(hybrid meeting)推出視訊直播會議套裝方案後，今年加碼再改裝，新設「103 Studio」數位攝影棚，提供國內廠商更多元數位服務。

貿協提出，新冠肺炎疫情(Covid-19)肆虐全球一年多來，不論是國際會議、專業展覽、演唱會等大型活動，或者論壇、研討會、教育訓練等中小型會議紛紛停辦或延期，會展相關產業大受衝擊。為了讓無法出席活動或參與集會的各地講師與觀眾仍能同步與會互動，TICC去年及時提供遠距離、跨時區及多用戶的遠端視訊及線上直播會議服務。

貿協看好虛擬會議新趨勢，於去年開始策畫成立「103 Studio」數位攝影棚，比照業界專業攝影棚，且選擇台灣自製的智慧型導播機，可多平台直播串流、即時去背及影像合成，並提供專業導播、錄影及直播團隊，為客戶打造一站式的服務。

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