白宮今天表示不會在美國實施任何形式的COVID-19疫苗護照，稱美國人的隱私與權利應該受到保障，但表示民營企業可以自由探索推動疫苗護照的構想。

法新社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴記者：「政府現在與未來都不會支持一個要求美國民眾攜帶證明的制度。我們不會有聯邦疫苗接種資料庫，也不會發布聯邦命令，要求每個人取得一份疫苗接種證明。」

全球各地都在議論，用來證明接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的「疫苗護照」，或許是重啟各國邊界、開放群聚和旅遊的一項有力工具。

不過，疫苗護照的構想牽涉到隱私等民權問題，引發大批反彈聲浪。

莎琪表示，民營企業對這方面的興趣最濃厚，他們希望體育場館或電影院等「聚集大量民眾」的場所可以重新開放。

她說，政府將發布「指導方針」，「為美國人特別關注的隱私權、安全或歧視等疑慮提供重要解答」。

莎琪說：「我們聯邦政府所關注的非常簡單，就是美國民眾的隱私與權利應該受到保障，確保這些制度不會用來不公平地對付民眾。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100407

(中央社)