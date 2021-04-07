LINE TAXI宣布，自今（7）日起釋出新的乘車偏好設定「好好休息」，只要上車前在個人設定中一鍵開啟「好好休息，放空模式」或「好好休息，寧靜模式」，司機端也會收到通知，讓搭乘LINE TAXI成為忙碌日常中舒適自在的休息時間！

為了提供更貼心的乘車體驗，LINE TAXI於2021年3月在官方帳號中展開「乘車習慣調查」，在有效回收超過2萬份問卷中（受訪者：女性73%，男性27%。超過5成為雙北地區。每月至少搭乘一次以上者佔74%），關於「搭車的主要原因」，最多人選擇的就是「不想走路就是累」(20.9%)、「不想吹風淋雨」(17.7%)、「無大眾運輸時段」(16.8%)為三大搭車主要原因。

至於「搭車最常做的事」，意料之外居然不是滑手機，最多人選擇「放空看窗外」(31.1%)，其次是「閉目養神」(16.2%)、「思考人生」(12.5%)。此外，更有超過三分之一的受訪者認為計程車已成為忙碌生活中「遮風避雨的小屋」(38.9%)與「疲憊時的充電站」(33.2%)。由此可見，計程車已不只提供載客服務，更為乘客的緊湊生活增添喘息空間，補充滿滿元氣！

LINE TAXI「乘車習慣調查」發現計程車已成為許多人短暫休憩的避風港。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE TAXI推出兩大貼心乘車偏好功能為「好好休息，放空模式」與「好好休息，寧靜模式」。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

現代都會生活步調繁忙，在上班過程中短暫休息，是許多上班族持續發揮好表現的秘密武器。LINE TAXI今日正式推出兩大貼心乘車偏好功能，分別為「好好休息，放空模式」與「好好休息，寧靜模式」！只須在叫車前，在LINE TAXI官方帳號中的個人設定，一鍵點選「不主動聊天」或「不播放音樂」（可以同時選擇），就能輕鬆與司機心照不宣，不需尬聊，在車上安心安靜的休息。LINE TAXI就在LINE通訊軟體中，在「主頁」點選「LINE TAXI」，或加入LINE TAXI官方帳號（ID：＠linetaxi），設定電話號碼後就能開始叫車，相當便利。

加班累了嗎？LINE TAXI力挺為生活打拼的疲憊乘客，祭出4月份「好好休息」折扣包，連續一個月輪番送出七大優惠，搭越多省越多！於4/7 ~ 4/30期間，只要輸入優惠碼「好好休息」，即可獲得35元乘車券兩張；於4/12-4/21期間，只要將活動小卡分享好友，立即獲得30元乘車券，好友也有機會抽折扣！

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