倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高震盪走高，且盤中再創新高，終場上漲75.49點作收，漲幅0.45％，收在16,815.36點；櫃買指數亦同步大漲1.68點，漲幅0.8％，收在211.38點；三大法人進出方面，外資續買64.57億元，投信續賣4.78億元，自營商續買23.23億元，惟外資法人於台指期貨市場上則是轉賣3,746口多單，累計淨空單部位為22,867口，心態轉趨謹慎中性偏多。

就經濟面的角度來看，受惠新冠疫苗於多國展開施打、美國政府持續推出大型紓困法案，全球經濟前景轉趨樂觀，預期今年中將可望重回疫情前水平，顯見在實質經濟面強勁成長力道助攻下，將可望帶動加權指數一路「驚驚漲」。

此外，至於資金面，不僅美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）維持「超量化寬鬆」的基調不變，美國國會更通過1.9兆美元刺激計畫，接著美國總統拜登又將推出逾2兆美元基礎建設計畫。不論是在經濟、資金及籌碼面等，均續處相對有利的條件下，預期4月台股行情將精彩可期。

個股方面，本周納入投資組合的智晶，推出多款觸控OLED面板，搭上家電應用浪潮，營運看俏，在法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，就類股與個股輪動架構觀察，仍有「四大」盤面焦點，包括台積電大聯盟概念股、拜登基建概念股、比特幣概念股、漲價題材概念股，均可望維持輪動輪漲助攻角色。

(工商 )