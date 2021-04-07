台鐵408車次太魯閣號發生嚴重事故，舉國同感哀慟，民眾紛紛表示想捐款協助傷者及受難者家屬共渡難關，衛生福利部成立「衛生福利部賑災專戶」，指定捐款用途為「0402太魯閣號事故案」，除透過臨櫃匯款、ATM、網路銀行轉帳、郵政劃撥或四大超商門市代收捐款服務外，台新銀行鼓勵民眾可多多透過手機LINE Pay的「愛心捐款」平台，點選「太魯閣號捐款愛心」專案快速進行捐款。

台新銀行表示，民眾在4月30日前綁定台新銀行信用卡透過LINE Pay進行捐款，手續費由台新銀行及LINE Pay全數吸收，愛心捐款平台以100元為一個單位，民眾可在1至99個單位中選擇捐贈的金額，單次捐款金額最高上限為9,900元，期提供便利的民眾快速表達捐助工具。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟指出，該行迅速於官網、LINE官方帳號設立太魯閣號事故專區，對於受災的持卡人，可至專區瞭解信用卡旅遊平安險的內容，除方便查詢之外，亦提供緊急理賠服務，民眾可直接致電台新銀行或新光產險客服，將由專人優先協助處理理賠相關事宜。

黃天麟建議，民眾外出旅遊，宜使用具保險權益的信用卡來支付交通費用，可為旅遊活動增添保障。也請民眾共同為正在搶修與善後辛勞的工作人員致上最高的敬意，並用同理心陪伴傷者與受難者家屬共渡難關。

(工商 )