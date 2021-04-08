達梭系統正在幫助隸屬於歐洲最大的大學醫院系統巴黎公立醫院集團（AP-HP）的巴黎硝石庫慈善醫院（Pitie-Salpetriere Hospital）使用氣流模擬技術，評估COVID-19疫情期間的病毒感染風險。巴黎公立醫院集團採用達梭系統3D模擬解決方案強化其現有的醫院安全措施，減少患者護理環境和工作場所環境下的感染風險。

當法國在2020年10月進入第二次全國封城時，達梭系統的模擬工程師與院方團隊和巴黎建築師Arnaud Delloye展開協作。在任何作業開始前，醫院希望對術後監護室的整修進行評估，針對由十多位已感染和未感染病患共用的監護室的多種不同場景進行模擬，檢視可應用於強化醫院現有安全措施的可行解決方案，進而積極主動降低未感染病患和醫護人員的感染風險。

達梭系統SIMULIA模擬軟體用於室內氣流和微滴沉降（deposits of droplets）的建模與分析。模擬可幫助確定最佳解決方案。該解決方案包括在每位已感染病患上方安裝專用排風扇、建設類似於建築師Arnaud Delloye為一家巴黎餐廳開發的通風系統，並增設一道隔離牆。運用院方人員的醫療和現場專業知識，同時結合達梭系統的模擬技術，為建立科學認識提供全新途徑。 該專案為達梭系統自COVID-19疫情爆發以來展開的最新公益專案。

先前達梭系統亦曾幫助巴黎公立醫院集團旗下的另一家醫院 Bichat–Claude Bernard醫院，重新安排醫院創傷室、最佳化病患床位佈局、幫助了解表面污染（surface contamination），並在這場前所未有的醫療危機中增設空氣過濾系統。每個專案都是目標方法的一環，必須將某個區域的具體特性考慮在內，才能辨別風險，並為該區域確定具體解決方案。作為正在展開的集體措施中的一部分，該專案還採取來自法國頂尖工程大學法國巴黎綜合理工學院（Ecole Polytechnique）學生的建議。在未來數個星期內，達梭系統將模擬兩家巴黎公立醫院集團的自助餐廳，確定病毒傳播風險，以利為醫院工作人員建議能夠強化既有安全措施的方法。

達梭系統生命科學產業副總裁Claire Biot表示，我們必須繼續積極採取主動措施，幫助最大程度地緩解COVID-19病毒對民眾和醫療系統的影響。模擬可應用於提升醫院、養老院和專業診所的安全性，同時為尚未建成的醫院最佳化建築佈局。

(工商 )