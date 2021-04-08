台電核一廠在進行除役工程時，冷卻水管遭挖斷，台電8日表示，核一廠委託廠商去年12月21日執行調查工作鑽探作業時，鑽破1號機「廠外海水冷卻水系統」其中一條地下管線。電廠立即隔離管線，並通報原能會駐廠人員。

台電強調，此次事件不影響核一廠已除役停機的機組，反應爐及用過燃料池亦尚有備用冷卻水系統可維持冷卻，且鑽破之管線內為海水，無輻射外釋。

台電表示，電廠已依據核能品保作業修復完成破損管線，後續也檢討修訂鑽探開挖的作業管控流程，避免再次發生類似意外。

台電說明，核一廠已於108年全部除役，台電公司為確保核一廠除役完成後廠址復原，委託中興工程顧問公司執行核一廠之水文地質特徵調查與評估，以監測廠址環境。

台電指出，核一廠機組反應爐本即停機多年，溫度在安全範圍內。核一廠除役後，反應爐與用過燃料池有兩套冷卻水系統作為備用，此次一條管線鑽破，另一條管線正常可用，不影響核電廠安全。另一方面，鑽破之管線係引廠外海水作為冷卻水用，管線內為海水，亦無輻射外釋。

(工商 )