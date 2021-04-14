台灣水五金年產值超過600億，鹿港頂番婆水五金聚落就佔8成以上，工廠數637家，但土地近8成位在特定農業區，為了輔導合法化，透過新訂都市計畫，催生了全國第一個水五金田園生產聚落，特定區785公頃，已與台灣西部產業核心聚落規模相當，細部14日正式公開展覽。

水龍頭的故鄉頂番婆，寫下無數榮耀，卻也是最大違章工廠聚聚地，為了讓產業抬頭頂胸，合法化才是正道，但怎麼解套卻折衝好幾年，2018年得到行政院核屬「國家重大建設」，彰縣府大刀闊斧，以新訂都市計畫，解決土地使用的問題。

劃設特定區785公頃，供產業發展的田園生產專用區482.94公頃，供居住服務的田園生產專區25.79公頃，住宅區115.81公頃、產業專用區21.47公頃，是最大宗，其餘還有第一零工供業用區，電信、電力、自來水事業專用區等和公用設施用地，包括公園、學校和汙水處理廠等。

細部計畫14日起公開展覽，地方紛紛前往關心，有人不滿外圍道路劃為25米寬，工廠要被拆掉大半了，也有無奈工廠坐落在公園用地，合法無望。另外，環團也擔心，農地不斷流失。

彰化縣水五金發展協會指出，土地若沒有合法化，產品無法外銷，不能接到大訂單，遑論升級，合法化是要走的路。

建設處表示，透過新定都市計畫主要是落實土地合理利用，新劃設20公頃產業專用區，由縣府辦理開發。預期引入150家廠商，產值約90億元。

至於，田園生產專用區，設定彈性、靈活的開發管理要點，供產業發展區15處，居住開發單元3處。建設處強調，劃設特定區是落實土地合理利用，不是放水，未登記工廠仍應依工廠管理輔導法申請納管並提出改善計畫，回饋必要公共設施用地。

(中時 )