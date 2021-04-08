資訊服務廠商聚碩（6112）公告3月營收為10.14億元，月增15.88％，年減8.38％；累計今年第一季營收為29.93億元，年減7.42％。展望今年營運，聚碩看好疫情趨動下帶來雲端運算的成長動能，聚碩董事長李昌鴻先前也表示，隨著4G網路過度到5G，相關資安需求也將浮現，預期對聚碩來說將是成長動能之一，對2021全年營運狀況審慎樂觀看待。

聚碩指出，今年1月4日聚碩合併南非加值服務代理商Corex，屬共同控制下企業合併，依據IFRS需同步重編去年合併營收，今年3月營收較去年同期重編後的營收減少15.93％；導致累計1～3月營收較去年同期減少14.72％。

聚碩董事長李昌鴻先前在法說會上曾表示，今年的營運動能將來自雲端、資安等領域。雲端部分，在疫情驅動下，不少企業改變工作模式，對於遠距工作、虛擬化需求提高，旗下客戶也積極強化公有雲和私有雲的布署，且近期聚碩也與人工智慧解決方案與雲平台公司IBM完成續約，持續深化夥伴關係。

展望今年營運，李昌鴻表示，疫情為人類生活與工作模式帶來典範轉移，整體資訊服務市場需求增加，行動化、雲端化已變成理所當然，這樣的改變不會因為疫情逐漸趨緩而消失。此外，不少企業導入ERP的速度也較過往加速，對聚碩來說都是潛在的營運動能。

聚碩主要代理國際網路通訊軟硬體產品，在六大領域代理全球超過40種知名ICT品牌，包括Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等，主要以歐美品牌為主，幫助客戶智慧升級時的IT需求一次到位，提供不同領域的資通訊整合解決方案。

聚碩2019年加入佳世達聯合艦隊，除獲得充足銀彈之外，也結合佳世達的硬體優勢，耕耘「智慧製造+智能服務」，提供客戶軟硬整合的智能方案。同時，聚碩也積極佈局轉投資事業，以在不同的領域中搶先插旗。例如先前聚碩投資的德鴻及動力安全，以及近期的典通、安得數治等。李昌鴻表示，選擇投資標的時，不單純只是財務投資，而是會以具有經營綜效的標的為主，可帶動聚碩本業營運表現，並為旗下客戶儲備未來五至十年數位化、自動化、智慧化最需要的數位轉型軟硬體整合工具。

(工商 )