5月母親節檔期活動開跑，經營85度C的美食-KY(2723)以「美麗佳人媽咪」主題推出6款母親節蛋糕應戰，並推出抽獎活動及預購折扣優惠刺激買氣，預期2021年全檔期可銷售逾5.7萬顆主題蛋糕、帶動業績小幅成長3％、達4023萬元。

美食觀察發現，雖然2020年營運受疫情影響，但台灣人適逢傳統節日，普遍仍會買蛋糕回家慶祝。85度C去年蛋糕業績逆勢成長4.23％，今年首季亦年增約0.9％，其中開業滿1年據點的可比較同店蛋糕業績更年增達3.88％。

對此，85度C今年以「美麗佳人媽咪」為主題，推出6款母親節主題蛋糕應戰，包括2款6吋、3款8吋及1款10吋造型蛋糕，數量與去年相同，價格帶則落於420～999元區間，與去年450～980元大致相當。

85度C行銷公關副總鍾靜如表示，近年小家庭比例激增，且網路臉書、IG打卡風盛行，使民眾近年明顯偏好造型主題蛋糕。85度C今年續推6款不同尺寸主題蛋糕，除了熱銷的草莓及巧克力口味，亦因應年長族群喜好新增芋頭及芒果口味，以迎合市場喜好需求。

為刺激市場買氣，85度C於今年母親節檔期同步祭出抽獎活動及預購折扣優惠，預期全檔期可售出逾5.7萬顆主題蛋糕、帶動業績小幅成長3％、達4023萬元，加計其他非造型主題蛋糕，預估全檔期可售出20～21萬顆整模蛋糕。

(時報資訊)