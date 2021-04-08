國民黨立委洪孟楷。（姚志平攝）

太魯閣號2日發生嚴重出軌翻覆意外，釀重大死傷，而有關工安、包商究責等問題，卻遲遲尚未釐清。國民黨立委洪孟楷今（8）日在臉書踢爆，該邊坡工程早該在去年六月完工。

洪孟楷指出，在追究承包商責任的同時，「差不多文化」也需痛定思痛檢討改進，否則誰也無法保證不會有下一次的事故再次發生。

洪孟楷也痛責，政府部門面對問題的態度更不敢恭維；發生意外的該邊坡工程早該在去年六月完工，但事發第一時間交通部跟國人報告說展延2次，昨日部長報告改3次，今天又改成4次，連展延幾次都不確定，螺絲真的鬆到一個不行。

另外，他也驚訝，交通部連最基本的分包廠商有幾家都搞不清楚，義祥工業社僅為六個分包商的其中之一（僅提供怪手等機具），李義祥最後卻能獨立負責整個工地施作，交通部當下搞不清楚、現在也搞不清楚，追根究底就是讓他違法擔任工地主任的重大疏失！

洪孟楷披露，去年11月審核同意李義祥擔任工地主任，但內政部查詢系統根本沒有更新，加上交通部對該工程展延數次都說不清楚，就是「人禍」導致了台鐵列車出軌；承包商固然可惡，但交通部、台鐵等相關部會也必須負起連帶責任，向國人負責。

洪孟楷認為，全台灣還有多少個「李義祥」？相關的黑名單列管限制絕對要修法，杜絕這些不肖份子。這點也是下一波要求重點，他要求公共工程委員會一個月內提出修法建議！

(中時新聞網)