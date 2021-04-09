千金股祥碩（5269）及一度攻上千金股世芯-KY（3661），今（9）日開盤直接跳空跌停，跌停價分別來到1,345元及812元，使得百元以上高價股今日整體表現疲弱，100～200元價位的個股相對抗跌。

祥碩及世芯-KY今天明顯出現主力出貨的跡象，事實上近期以來，法人對這二檔個股以及多數高價股都出現偏空操作，肺隨著台股今日一早直接衝過萬七大關後，市場逢高賣壓出籠，首度挑戰萬七大關行情曇花一現。

祥碩是台股第四高價股，世芯-KY日前也一度衝上千元價位，二檔千金股今日跌停對高價股形成不良示範，再加上股王大立光第一季財報不優，股價大跌，早盤一度回到3,010元，再度面臨3,000元整數關卡保衛戰，八檔千金股今天有六檔跌逾2％，且聯發科最低拉回至1,000元，再度展開千金保衛戰。

而世芯-KY股價跌停至812元，對於800元及900元的個股都形成壓力，甚至五、六百元的高價股都紛紛出現大跌走勢。

(工商 )