由於亞洲石化廠密集歲修期，推助上游芳香烴和烯烴原料價揚，亦提振下游石化產品報價走勢，本周遠東區五大泛用樹酯報價漲跌互見，其中ABS和PS呈漲，分別上漲0.4%和0.8%，受到買盤縮手觀望影響，聚乙烯PE產品報價持續下跌，而聚丙烯PP和聚氯乙烯PVC則持平。

據了解，因市場供給趨緊，支撐苯和苯乙烯市場行情持高，亦同步為下游ABS和PS報價帶來支撐力道，為反應成本，國內四月份ABS-757內銷報價也調漲逾3%。(商品行情網)

(時報資訊)