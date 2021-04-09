《商情》歲修減產 ABS、PS報價有撐 11:422021/04/09 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於亞洲石化廠密集歲修期，推助上游芳香烴和烯烴原料價揚，亦提振下游石化產品報價走勢，本周遠東區五大泛用樹酯報價漲跌互見，其中ABS和PS呈漲，分別上漲0.4%和0.8%，受到買盤縮手觀望影響，聚乙烯PE產品報價持續下跌，而聚丙烯PP和聚氯乙烯PVC則持平。 據了解，因市場供給趨緊，支撐苯和苯乙烯市場行情持高，亦同步為下游ABS和PS報價帶來支撐力道，為反應成本，國內四月份ABS-757內銷報價也調漲逾3%。(商品行情網) 《金融股》兆豐金獲利回穩 股價有撐 《國際產業》晶片短缺加劇 保時捷不排除減產 (時報資訊) #ABS #PS #歲修 #下游 #減產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《古惑仔》7位女郎25年後現況曝 第2位堪稱性感代表 連女兒都正翻 06:312021/04/09 娛樂 北市賓士男自撞變電箱 酒駕辯：我吃降血糖藥 10:252021/04/09 社會 《國際產業》GM、福特延長北美減產 墨西哥AMIA：晶片荒下半年可解 11:092021/04/09 財經 士兵持雷射筆照護專女舍 2女探頭一看：他對著我們玩鳥 11:482021/04/09 社會 環保督察組赴江西 稀土停產範圍擴大 04:102021/04/09 全球財經 打房反助漲房價 下半年發酵 04:102021/04/09 財經要聞 Porsche新世代911 GT3以細緻的調整與嚴苛的測試來提高性能 09:262021/04/09 汽車情報-主題企劃 南投冷血父母聯手虐死3歲兒 對話曝光曝冷血行徑 10:012021/04/09 社會 超市量販複合經營 藥妝餐飲吸客 04:102021/04/09 時尚消費 社評／兩岸論述回到憲法還不夠 04:102021/04/09 焦點新聞 40歲確診巴金森 他用藥10多年後動手術 走路不再跌跌撞撞 11:322021/04/09 健康 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 太陽能曾被陸打趴變壁紙 謝金河曝這3家在台生根 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 台積填息 台股除息行情提前引爆 - 財經要聞 - 工商時報 《其他電子》半導體及SpaceX助攻 昇貿今年業績撐竿跳 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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