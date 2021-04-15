本周五大泛用塑膠行情多跌，由於歐美廠家陸續復產，先前因暴風雪導致廠家產能中斷，供應缺口問題緩和，令泛用塑膠現貨報價多數續跌，本周最新報價，聚氯乙烯PVC、ABS和PS持平，而聚乙烯PE產品報價全面續跌，其中以高密度跌5%最大，聚丙烯PP則出現回跌，平均約跌2.5-3.5%。

市場人士表示，亞洲石化廠第二季步入歲修潮，加上印度下游市場則進入傳統旺季，在供應減少和旺季需求支撐下，報價仍有機會出現反彈上漲。(商品行情網)

(時報資訊)