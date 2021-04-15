《商情》供應缺口趨緩 五大泛用塑膠多跌 13:072021/04/15 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周五大泛用塑膠行情多跌，由於歐美廠家陸續復產，先前因暴風雪導致廠家產能中斷，供應缺口問題緩和，令泛用塑膠現貨報價多數續跌，本周最新報價，聚氯乙烯PVC、ABS和PS持平，而聚乙烯PE產品報價全面續跌，其中以高密度跌5%最大，聚丙烯PP則出現回跌，平均約跌2.5-3.5%。 市場人士表示，亞洲石化廠第二季步入歲修潮，加上印度下游市場則進入傳統旺季，在供應減少和旺季需求支撐下，報價仍有機會出現反彈上漲。(商品行情網) 白馬股又中槍 中國中免崩跌 大陸炒國產鞋 翻漲逾32倍 (時報資訊) #供應 #泛用塑膠 #多跌 #廠家 #續跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》中鋼盤價看漲先歇 鋼鐵股續上攻 10:342021/04/15 財經 地上權住宅困境 解決貸款難題 重中之重 04:102021/04/15 產業特刊 白馬股再中彈 恒瑞醫藥重挫 04:102021/04/15 全球財經 史話》陳勝朗專欄／外力干涉我國核武研發經緯(血淚篇)（五之一） 12:082021/04/15 兩岸史話 中市首部大型RO級淨水設備 啟動供水加入抗旱行列 13:202021/04/15 寶島 《美股》Coinbase收漲31％ 估值一度破千億美元 10:512021/04/15 財經 桃園新永和市場試營運又延 協調爆怒火 04:102021/04/15 地方新聞 金價橫向整理 黃金股評價不貴具投資價值 11:052021/04/15 財經 《商情》供應擔憂 周三鋁價創近三年高價 09:432021/04/15 財經 台股大怒神台積神救援 04:102021/04/15 財經要聞 人民幣儲備利多 加速國際化 04:102021/04/15 話題觀察 財經熱門新聞 限水供5停2到7月 經濟部：沒討論供4停3 - 財經 - 中央社 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 台積電有機會往上噴？明法說1大亮點決定 - 財經 菜市場名的福利！王品請吃龍蝦 怡君雅婷出運了 - 財經 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。