在全球貨貿物流需求強勁帶動，台驊投控(2636)公布第1季營收再創單季新高，達到58.93億元，年增133.16％，季增21.12％。其中，海運營收占比達到65.61％，年增高達208.87％，帶動營收衝高主因。

台驊指出，海運業務，因疫情造成美國塞港及缺工問題未解，大量船舶滯留於美國海上等待進港卸貨時間延長，加上貨物從亞洲出口需求力道持續強勁，造成船舶供給短缺，海運運價仍維持在高檔，訂艙難度隨之提高。受惠於良好的供應商關係以及業務規模優勢，今年第1季海運營收38.66億元，再創歷史新高，季增32.61％，年增208.87％，營收占比65.61％。截至目前，美國因塞港及缺工、歐洲因蘇伊士運河堵塞影響歐亞線供給，迫使航商執行減班因應，艙位短缺狀況相當嚴峻，運價持續高檔支撐。

空運業務，由於半導體、5G、電動車等運輸需求持續熱絡、疫苗運輸亦佔據部分空運運力，在客載貨機仍有近50％停飛的情況下，空運艙位相當吃緊，運價亦位於高檔。空運今年第1季營收13.09億元，營收占比22.21％，年增57.45％，季減5.41％。進入第2季，在海運缺船、缺艙狀況更為嚴峻下，海轉空貨物增加，航空公司亦陸續調整歐美長程線運價。

中歐/中俄鐵路業務第1季營收2.64億元，占比4.48％，年增96.76％，季增77.17％。由於運費遠低於空運，與海運相當，但運輸時間只有海運的1/3，疫情後已成為許多客戶主要的運輸工具，特別是在海空運艙位短缺時，客戶紛紛將貨物轉單至中歐/中俄鐵路，舉例來說，此次蘇伊士運河堵塞事件，受惠於轉單效益，台驊鄭州站鐵路業務單周業務量成長3成。

由於Covid-19疫情及蘇伊士運河堵船事件所帶來的供應鏈斷鏈影響，企業對供應鏈的思維由「即時庫存」，轉為「安全庫存」，再加上美國政府祭出的經濟刺激方案將帶來強勁的消費需求，以及疫苗施打率提高加速全球經濟復甦，整體來看，物流需求仍然強勁，在海、空、鐵路運輸艙位供給仍然吃緊的現況下，第2季高運價仍持續。

(時報資訊)