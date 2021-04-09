美國聯邦參議院外交委員會今天提出「2021年戰略競爭法」（Strategic Competition Act of 2021），除了處理與中國的經濟競爭，也呼籲與台灣強化夥伴關係。外交部發言人歐江安對此表示，外交部將持續關注本案進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，尋找更多合作機會。

「2021年戰略競爭法」意在處理與中國的經濟競爭，草案若獲國會通過，國務卿將須發布一份年度清單，列出所有因竊取智財而受惠、卻傷到美國公司及產業的中國國營企業。

此外，草案同時涉及就北京對新疆維吾爾族的處置祭出制裁、支持香港民主；並呼籲與台灣強化夥伴關係，要求美國使用「相同用語和禮節」，像與任何外國政府一樣與台灣往來。

歐江安表示，外交部感謝美國國會議員近年不斷採取友我作為，以具體行動展現對台美關係的支持與重視。美國拜登政府上任後，已多次公開強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

歐江安指出，外交部將持續關注本案進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，尋找更多合作機會，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。

(中時 )