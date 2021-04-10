NFT加密收藏品熱潮持續席捲投資圈，擁有83年歷史的球員卡大廠Topps因此受到關注，去年（2020）淨利達到史上新高的5.67億美元（約161億新台幣）後，決定與資本管理公司合作借殼上市，公司估值達到13億美元（約369億新台幣）。

Topps是全球首家專門生產球員卡的大廠，史上最高價520萬美元（約1.4億新台幣）的洋基傳奇球星Mickey Mantle球員卡就是由Topps製造，NFT的出現擴大球員卡市場，Topps開始販售球員卡的數位版本，這使產品的稀有性提高，更受到收藏家的青睞，去年 Topps淨利成長23%達到史上新高的5.67億美元。

隨著NFT市場火熱，球員卡成為重要投資標的，Topps決定與資本管理公司Mudrick Capital合作打算藉此機會借殼上市，公司估值達到13億美元，預計第三季末或第四季初能在納斯達克掛牌，Mudrick Capital創辦人Jason Mudrick表示，Topps是一個公認的大品牌，將成新興投資NFT的要角。

非同值化代幣（non-fungible token，NFT）是市場上熱門的新型數位資產，買家成交後可以得到經加密後的認證紀錄，並透過區塊鏈追溯該商品的所有交易紀錄，這樣的特性讓藝術品的價值可以被確認，不可替代性、稀缺性因此提高，從藝術品、球員卡、音樂甚至一篇名人貼文都在適用範圍。

不只Topps投入NFT行列，區塊鏈公司Dapper Labs去年與NBA官方合作推出名為「NBA Top Shot」的數位收藏平台，球迷能輕鬆收藏喜歡球員的精彩進球時刻，不只是球員卡，圖片、GIF 或小短片都是販售內容。

(中時新聞網)