這幾天受東北季風影響，北台灣天氣濕涼偶有陣雨，明（11日）起隨著東北風減弱，水氣減少，天氣又會再度轉晴，高溫上看30度，剩東半部有零星陣雨。「天氣達人」彭啟明預估，到下周二（13日）前天氣都相當穩定，周三（14日）起又有新一波東北季風增強。致於西半部仍穩定晴朗，缺水情況恐持續到月底。

中央氣象局指出，今受東北季風影響，北台灣高溫約20-23度仍偏涼，但天溫度回升會更明顯，北部及花東地區高溫約26-28度，中南部高溫更可達31度以上，各地低溫約17-21度，請民眾留意溫差變化。

氣象局提醒，今晚基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，各地水氣減少後，西半部天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，西半部山區午後有零星短暫陣雨。

彭啟明指出，未來天氣到下周二前各地都相當晴朗穩定，周三起才會再變天，預估連續三天都是東北風增強的天氣，北台灣再度轉涼，桃園以北、東半部偶陣雨。彭啟明說，由於目前颱風動態都只留在天氣預報模式中，還沒有任何低壓發展，呼籲民眾先別對4月颱期待太多。最好要做好最壞打算，「恐怕要等到月底之後，缺水情況才會有顯著改變。」

(中時新聞網)