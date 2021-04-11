台鐵太魯閣號2日發生嚴重翻覆意外，釀嚴重死傷，7日民眾黨立委蔡壁如在立法院質詢時，不斷問交通部長林佳龍在事故現場看到變形車廂、破碎肢體的心情，引發爭議。對此，她解釋，當天此舉是要關心林佳龍的心理狀態。

林佳龍備詢時描述，事故現場畫面怵目驚心、慘不忍睹，「那種衝擊是不可能消失的」。蔡壁如追問，看到車廂變形、上下分離的肢體時的心情，林佳龍停頓一下後表示，很難過，很難用言語形容。面對蔡壁如不斷追問，林佳龍則說，當時沒有把注意力放在自己身上。

蔡壁如此舉引來網友不滿，遭批冷血、問什麼爛問題。對此，她10日在臉書解釋，因自己曾是醫護人員，那天在立法院，所有立委都在罵林佳龍部長，但那不是她的作風，那天自己只講兩件事：一個是關懷部長的心理狀態、一個是事故的根本原因分析（RCA）。

交通部長林佳龍。 (資料照片)

蔡壁如表示，一個好意的關懷，卻演變成網路上的「被出征」，覺得也好，反而可以還原事情的真相。她說，這是很典型的創傷後壓力症候群（簡稱PTSD），是一種看不到的傷害，心裡的震憾是外人無法想像的巨大，在醫學上遇到PTSD，「壓力釋放」很重要，只要當事人願意講出當時的心情，就是壓力釋放的第一步。

蔡壁如提到當年參與美國911災後復原工作的救難人員，有19.9%的男性與25.9%的女性有創傷後壓力症候群；根據國內研究，921災後一個月內，消防員罹患PTSD的比例也高達28.4%。

在質詢台上，蔡壁如認為，必須關注林佳龍的身心狀態，畢竟目前整體善後工作仍由他領導；她也強調，不歡迎斷章取義、扭曲式的貼標籤作風。

(中時新聞網)