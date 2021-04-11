詐騙集團常以天下父母心為騙人劇本，遇到機「警」立即退散！日前一對焦急的夫妻到台中市警察局第六分局協和派出所，向值班員警表示，接到一通疑似兒子因欠債而被綁架的電話，因擔心兒子安危跑來求助，員警安撫並調閱監視器，還打電話到其兒子上班公司查證，發現人平安無事，這對夫妻才放下心中大石，警方熱線破解，詐騙集團無法得逞。

協和派出所警員潘瑋琳擔服值班勤務時，詹姓夫妻跑進派出所，慌張地告訴員警，他們接到一通電話，對方表示他們的兒子因欠債而被綁架，要求支付贖金。

聽到這通「你兒子被綁架」的電話，父母已經亂了方寸，電話那頭還傳出疑似兒子的聲音一直哭訴自己被人毆打，詹姓夫妻雖相當懷疑，但因撥打兒子手機時，兒子剛好未接電話，才著急地尋求警方協助。

員警聽聞隨即調閱監視器，發現他們22歲的兒子詹男早上出門上班後，未再離開公司，員警為求慎重，撥打電話至詹男上班的科技公司，所幸詹男好端端地在公司上班。

至於無法接聽電話，是因為公司規定不能攜帶手機進入特殊場域，詹姓夫妻知道兒子平安無事，終於鬆了一口氣，連忙向警方道謝。

警方提醒，近期詐騙集團猖獗、詐騙手法層出不窮，若民眾有接獲銀行請求匯款、解除分期付款或親友遭綁架的電話，應小心反覆查證，勿因一時心急慌張將辛苦錢付諸流水。

(中時 )