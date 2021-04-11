全台水情拉警報!南投玉山園區內共有16座山屋，其蓄水塔都是以收集降雨的集水設施蓄水而來，提供山友做為避難用水，近來被山友發現部分蓄水塔早已見底了，玉山國家公園管理處呼籲，山友入山前須做好飲水管理計畫。

玉山國家公園管理處指出，玉山園區內共16座山屋，近來保育志工巡視發現，部分蓄水塔儲水量低，除提醒大家要節約用水，若打開水龍頭發現沒有水，務必要關好，保持蓄水狀態，建議山友登山前準備充足的飲用水，避免無水可用。

玉山國家公園管理處建議，飲水管理計畫包括，每人日常飲用水量為體重X30cc，即體重60公斤的人須飲水1.8公升。登山活動為劇烈消耗體能之運動，所需飲用水量需增加；規劃登山裝備所攜帶之水壺或水袋。

另留意登山行程中各休憩點或山屋之水量資訊，如屬於沒有山屋或蓄水塔無水之區域，請預先取得取水點之路徑、水量大小等資訊，妥善排入登山行程中，避免摸黑取水。缺水區域特別規劃糧食之烹煮，應選用節能、節水易加熱進食之登山糧食。

玉山園區內水情資訊如下：

1、排雲山莊：上方水源已乾凅，現在以柴油發電機啟動抽水方式由楠梓仙溪上游打水到山莊使用

2、圓峰山屋：山屋蓄水桶僅有1／5存水量，需備水。

3、中央金礦山屋：沒水，需取一旁荖濃溪之溪水。

4、白洋金礦山屋：從屋後蓄水桶接到廁所的水管，水量小，取屋後溪水。

5、大水窟山屋：山屋兩邊水塔均沒水，當日及次日早晨用水和行動水，需到南營地前水源取水。

6、塔芬谷山屋：山屋水塔正常，右邊沒水，左邊供水正常，山屋前方山壁下有1小處 滲漏水源。

7、轆轆谷山屋：山屋兩邊水塔均沒水，須備水。

8、拉庫音溪山屋：兩邊水塔都沒水，可取拉庫音溪之溪水。

9、馬步谷山屋：水塔沒水，必須到山屋前方森林下切再上切約300公尺取水。

10、庫哈諾辛山屋：山屋儲水塔水量低，需備水。

(中時 )