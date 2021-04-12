北市萬華區1名拾荒婦人阿春姊（化名，60歲），她淚訴因為將資源回收品放置在家中，遭到鄰居欺負，指鄰居在她住處潑尿、潑糞、倒餿水，故意栽贓檢舉，害阿春姊因此被開單，而且罰鍰高達72萬元。面對種種情況，阿春姊懷疑是社區要將她趕出去使出的奧步，讓她感嘆「回家成了夢靨」。

阿春姐表示，她一開始是在社區撿拾回收物，卻遭到鄰居排擠，只好「轉移陣地」跑到南機場夜市，不過有鄰居非但不善罷干休，還多次檢舉她在公共空間堆放回收物，罰款累計高達72萬元，根本償還不了，前陣子連住家也被斷電，平常還得靠附近的素食餐廳接濟，「這個家是爸爸留給我的，我也是社區住戶，我的公平、正義在哪裡？」

被問到阿春姊是否遭到鄰居聯合排擠時，鄰居林小姐（左2）僅含蓄的表示「我只告訴『他們』（其他鄰居），不要亂潑東西到我家」。（圖／本刊攝影組）

本刊記者日前跟著阿春姐回到她所住的「國輝社區」，準備前往她位於7樓的住家查看，然而，她卻在該棟的大門口呆坐20分鐘，直到1名住戶回家，才能「尾隨」進入。原來，阿春姐前陣子搞丟大門感應卡和鑰匙，目前只能等鄰居出入開門時「趁機」回家。

一抵達住家，阿春姐隨即指著家門旁邊的安全梯間控訴，「他們（鄰居）為了把我趕出社區，跑來我家旁邊潑糞潑尿倒餿水，再栽贓是我弄的，還通報相關單位來開罰單，回家對我來說，真的是夢魘！」根據本刊記者觀察，當日阿春姐住家外的四周環境相當乾淨，但在一處白牆上，確實能隱約看到許多大小不一的汙漬。

針對阿春姐的情況，社區管委會婉拒說明，僅表示此事正在透過法律程序解決。當地里長邱惠雯則表示，她擔任里長2年多來，多次收到該社區住戶或管委會的投訴，去年甚至曾經每2周1次，「社區確實對阿春姐很頭痛，管委會曾打算以『惡鄰條款』，要求阿春姐徹底改善住處環境，但住戶發現需要連署，態度轉趨保守，認為大家都是厝邊，不用這樣吧。」

邱惠雯說，近5個月來，該社區管委會祭出鐵腕，只要發現阿春姐在公共空間堆放回收物，就通知建管處開單處罰，最近未再接獲關於阿春姐的投訴。

阿春姊的居住環境充滿垃圾，牆上甚至有明顯污漬，但阿春姊表示，這些都是鄰居故意倒她家門口，好逼迫她搬家。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)