大陸物流龍頭順豐控股日前公布盈利預警，料2021年第一季將大虧人民幣（下同）9億至11億元，令市場意外。東方財富網報導，順豐董事長兼總經理王衛週末緊急向眾多基金業者、大股東等共120位投資者道歉，並表示第二季肯定不會再虧損，但2021全年利潤尚不能回到2020年同期水平。

王衛的道歉依舊未能換回股民信心，順豐A股12日開盤同樣重挫，截至11點，報7.02元，重跌7.84％。

對於首季盈轉虧，王衛解釋主要是投資加大。王衛指，順豐不會一味燒錢來做新業務，但短期利潤承壓若能換來長期競爭力，有機會將順豐打造成為市場上不可或缺選擇，願意調低未來1至2年利潤率預期，這是重要的戰略。他並稱，順豐未來3年還有很多目標要實現，到時候順豐的股價不應以物流公司的估值體係來看。

問及順豐控股會否拓展至社區團購，王衛表示，順豐的願景是成為獨立第三方行業解決方案的數據科技服務公司，而對社區團購來講是需要商流（即產品從製造商傳送至消費者手上的商品流通路線），表示「我們堅決不碰商流，因為我們是獨立的第三方」。

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