台積電法人說明會後面臨獲利了結賣壓，今天盤中股價跌逾2.2%，拖累台股下跌48點開出，一度跌破萬七大關、來到16998.91點，盤面上以原物料族群的鋼鐵股表現較強勢。

至10時7分左右，台股加權指數來到17053.02點，下跌23.71點，跌幅0.14%，成交值新台幣1831.98億元。電子股跌0.66%，金融股跌0.2%。

晶圓代工廠台積電15日舉行法人說明會，上修全年展望，並調高今年資本支出至300億美元，但相關利多已提前反映，今天台積電股價下跌9元開出，早盤低點來到605元、跌幅超過2.2%，失守5日線約609元，成交量超過2萬張。

權值電子股鴻海盤中漲1.65%，來到123元；股王大立光漲3.11%，來到3145元。

中鋼5月內銷盤價大漲，平均調幅達8.1%，領軍鋼鐵股上攻，今天中鋼股價盤中帶量衝上35.4元，續寫9年來新高，成交量超過17萬張。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，大盤在萬七關卡仍有震盪壓力，4月14日長下影線低點16559點是重要支撐，若能守穩仍是多方控盤，如果跌破則賣壓較大。（編輯：潘羿菁）1100416

(中央社)