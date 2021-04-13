根據研究機構指出，超過2,800億美元投資規模的世界主權投資機構，均已將永續成長投資納入布局考量，而台灣的永續投資亦彰顯了最強勁的吸金勢頭，僅2020全年便淨流入超過500億台幣、位居亞洲第二，時至2021年相關題材持續發燒，觀察今年新申請之基金募集案皆以永續相關題材為投資焦點。

據統計，在4月開募的新基金包括：日盛台灣永續成長股息基金，柏瑞全球策略量化債券基金，凱基15年美元投資級新興市場ESG基金等。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，截至2021年2月國內股票型基金規模年增超過1,200億、高達68%的成長率、傲視整體境內基金年成長率(13%)，顯示台灣景氣暢旺充分反映在台股投資之上；不僅如此，今年投資人由債轉股趨勢尤其明顯，年初迄今整體境內外股票型基金規模強勢成長835億台幣、而境內外債券型基金規模則縮減超過773億台幣，顯示股票在2021年後疫情時代經濟復甦、美債殖利率彈升之下成為投資顯學。投資布局不妨緊跟永續、成長、股息三大趨勢走。

柏瑞全球策略量化債券基金，初期預定投組規劃，將維持常態配置的比例，亦即40%成熟國家投資級企業債＋40%新興市場投資級企業債＋20%全球高收益債為資產配置，未來再視市場變化進行調整，以追求較佳收益的機會。

(時報資訊)