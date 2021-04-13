洪志恒強調，檢方的論述偏頗不當，有失公正。（李金生攝）

洪志恒向金門地檢署遞交陳情書，檢方強調將依規定辦理。（李金生攝）

警方出動大批人馬戒備，最後平和結束。（李金生攝）

曾參選金門縣長、立委的前高粱黨主席洪志恒今天到地檢署拉白布條，抗議檢察官張漢森執法不公，請求不適任的檢察官、法官離開金門，引來路過民眾圍觀側目。警方出動大批人馬戒備，檢方事後也發聲明表示尊重。

2次參選縣長、3次參選立委的洪志恒，今天上午11時許在「中華民國國家廉政監督委員會」高雄會、金門會會長張馨尹的陪同下，赴金門地檢署拉白條，抗議檢察官張漢森偏頗枉法裁判。

表明將繼續參選下一屆金門縣長，強調目前已超前部署的洪志恒以自己家族的一宗案件，對承辦檢察官張漢森提出質疑外，也強調檢察官和法官不宜久任一地，但金門竟有人一做就超過10年，實在不可思議，希望這些不適任者早點離開金門，改調其他地方。

警方事先掌握情資，在金城分局長胡淑淨的坐鎮指揮下，調派10餘位員警在地檢署門口廣場戒備，引來民眾好奇詢問，還好原先傳聞包括陸配在內的10餘人並未到場聲援，情況一下單純許多。洪志恒也在向檢方遞交陳情書後，即離開地檢署現場。

檢方下午發出聲明指出，在該署完成陳情書收件程序後，將依「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」妥速處理，對洪志恒主訴不認同檢方有關案件的不起訴處分書之認事用法結論，基於言論自由為民主法治國家之核心價值和自由社會基石，國家應作最大維護，且他率眾至該署陳情，並未違反相關法令之情況下，檢方也表示尊重。

檢方說明，該案仍在刑事訴訟法規定的「再議」期間內，但該署迄今未收得聲請再議書狀，洪志恒做為該案件之告訴代理人，既針對個案認事用法之推論過程及結論有所不服，即應於法定再議期間內，循刑事訴訟法中聲請再議程序尋求救濟，以免逾期聲請導致權益受損。

(中時 )