林俊傑（左起）、鄭容和、R3HAB合作〈CHECKMATE（R3HAB REMIX）〉。（華納提供）

韓星鄭容和正式進軍華語歌壇！繼以CNBLUE身分推出正規專輯《RE-CODE》之後，近日也將透過韓劇《大發不動產》回歸小螢幕，6月更會以SOLO歌手之姿重回歌壇，推出新EP《和.唱 STAY IN TOUCH》，挑戰全中文演唱。

事實上，鄭容和一直相當積極發展華語市場，不但曾以CNBLUE的名義，演唱中文版〈Cinderella〉作為大陸電影《壞蛋必須死》主題曲，甚至還與謝霆鋒、葛優等大咖同台飆戲，主演《鋒味江湖之決戰食神》。對於首次中文EP的挑戰，坦言「沒料到會這麼難」，他說以往錄音時，不會特別吃力，但這次確實是一大挑戰。不過，他樂在其中，將來也會繼續為華語粉絲帶來更多驚喜。

鄭容和將在6月22日生日當天公開首張華語EP《和.唱 STAY IN TOUCH》，含有連結和溫暖的寓意，他以創作人的角度出發，用音樂和世界連結，用旋律和人群連結，希望帶來心與心之間的暖意，還有傳遞單純的美好心意。共收錄4首華語歌曲，取名「和.唱」，不僅是從姓名出發，也寓意著音樂上的合作，找來華語及西洋樂壇神級陣容共襄盛舉。

發行前，鄭容和搶先準備了一份小禮物，邀來「全球百大DJ」R3HAB來為自己和林俊傑合作的歌曲〈CHECKMATE〉重新製作EDM REMIX版本。〈CHECKMATE〉由鄭容和與林俊傑共同作詞、鄭容和作曲，巧妙融合中韓英三國語言，充滿天真的浪漫、純粹的信念、搖滾的熱血。此次R3HAB共同加入，將〈Checkmate〉的搖滾與電子作完美的結合，完成一首嶄新風貌的潮歌，成為結合三方魅力的驚喜作品。該曲16日全球同步數位上架。

(中時 )