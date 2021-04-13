看好需求強勁 銅價上漲0.6％ 23:002021/04/13 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LME銅3個月期貨價13日盤中上漲0.6％，每公噸報8,914美元，逆轉前一日下跌0.7％的跌勢。銅價周二上漲，主因在於投資人看好北半球需求強勁與主要消費國中國大陸營建旺季來到，但分析師提醒，全球大宗商品價格持續攀升已引起中國官員注意，後者可能基於通膨擔憂而出手打壓，而這恐對於銅價帶來下行壓力。 《商情》需求改善 BDI指數漲近3％ 《產業分析》需求價量齊揚 造紙族群營運重返上升周期 (工商 ) #全球 #需求強勁 #銅價 #銅價上漲 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高紙價時代來臨！ 華紙：第二季可能再漲15～20％ 04:102021/04/13 財經要聞 《半導體》聯發科Q1爆發 外資續讚喊買 08:522021/04/13 財經 《商情》憂中國打壓價格抑制通膨 周一期銅下跌 09:262021/04/13 財經 《國際金融》歐股天價回落 財報股聚焦 09:432021/04/13 財經 陸外貿增幅超強 分析師：中國將帶動全球經濟成長 20:322021/04/13 兩岸 自行車雙雄Q1業績噴發 股價飆速 10:092021/04/13 財經 華航董座：客運不旺 航空運價不跌 04:102021/04/13 財經焦點 迎最強資金行情 造紙類股指數 飆上31年高點 04:102021/04/13 財經要聞 基本面改善、高息保護、需求強勁 特別股後市不淡 15:212021/04/13 財經 《類股》新疆制裁迎轉單 太陽能族群摩拳擦掌 10:002021/04/13 財經 搭美國強勁復甦順風車 外銀財管建議美股、美元優先 18:252021/04/13 財經 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？專家給答案 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。