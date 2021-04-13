LME銅3個月期貨價13日盤中上漲0.6％，每公噸報8,914美元，逆轉前一日下跌0.7％的跌勢。銅價周二上漲，主因在於投資人看好北半球需求強勁與主要消費國中國大陸營建旺季來到，但分析師提醒，全球大宗商品價格持續攀升已引起中國官員注意，後者可能基於通膨擔憂而出手打壓，而這恐對於銅價帶來下行壓力。

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