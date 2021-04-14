上周阿水專欄提到，各位讀者朋友可以多注意鋼鐵類股與面板股，之後台股許多鋼鐵類股與面板股也都表現不俗：比如鋼鐵業中的中鴻（2014）、官田鋼（2017）、威致（2028）、春源（2010），表現都相當不錯，屬於當周台股前段班（從前一天收盤價起算，五日漲幅大於二○％）；面板業則有智晶（5245）、天鈺（4961），表現也很強勁。

這也是許多人常說的，順勢操作的做法；今天阿水就簡單分享一下，怎麼由巨觀到微觀來看風口，與如何找尋下一檔可能的飆股。

巨觀來說，當台股的中天期均線如20MA（月線）是上揚的，外資等三大法人合買的標的多、金額多，台幣的匯率沒有急貶等，這些都可能代表著大盤的整體走勢中長期還是偏多的趨勢，只需多注意指數跟20MA的乖離率是不是過大，就過往的經驗而言，指數與月線乖離率超過六％，就要開始注意短線拉回的危險。

微觀來說，投資人想要了解現在風口，很多人會建議閱讀新聞，不過也要注意新聞容易出現資訊太過雜亂，不知道從何看起的問題。若追的是已經漲一段的熱門股，就很容易被短套在高點。

阿水建議，閱讀財經新聞要從大方向去看，比如整體美股的走勢、全球產業的變化等。雖然初步整理起來會有點辛苦，但長期累積的閱讀量，會讓你看類股更有感。要尋找更細的類股、風口股等，就可從三大法人合買當中去挖寶，畢竟三大法人合買是用金額的角度出發，可以說是法人資金流的流向，從中挑股也會相對容易一些。

上一周三大法人在上市類股中總共買超四百三十二．二億元，其中外資買超三百二十八．六二億元，自營買超九十七．九三億元，投信在上市類股則買超了五．六五億元。

附表為四月一日至四月九日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

本周三大法人的買超動作，在金額方面有點減少，指數來到一七○○○大關，若籌碼沒有立即增強，那麼指數在這邊做震盪盤整的機率又會稍高一些，讀者朋友可以先從法人合買中挑出好股，在籌碼增強（三大法人買超）或大盤回測月線不破時才考慮是否入場。

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(中時新聞網)