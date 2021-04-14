台鐵3年內相繼發生普悠瑪號和太魯閣號2起重大意外，共奪走67條人命、400多人受傷，民進黨政府一再宣稱普悠瑪號事故後，台鐵展開總體檢，已經改善7成以上，總統蔡英文更強調「改革台鐵，勢在必行」，試圖炒熱台鐵公司化的議題，轉移人謀不臧的焦點。

台鐵內部人員卻痛陳，行政院核定的總體檢報告，姑息台鐵「球員兼裁判」，所謂解除列管「已改進」項目，多數只是上下交相賊的紙上作業，缺乏實事求是態度，才造成衰事不斷，台鐵公司化恐怕讓政府未來更容易推諉塞責。

太魯閣號出軌意外造成重大傷亡，引爆國人憤慨，外界質疑台鐵未能從二年前的「普悠瑪號翻覆事件」中記取教訓，才會導致悲劇層出不窮。總統蔡英文4月7日以民進黨主席身分主持中常會時，卻仍強調行政院在普悠瑪號事故後提出「台鐵總體檢」報告，共144項缺失，目前已改善完成109項。

正當蔡英文大放厥詞之際，4月11日晚間128次自強號行經中壢火車站，第三節車廂車軸疑因鬆軔不良，讓站內頓時陷入一片煙海，有遊客抱怨台鐵未能及時廣播示警，顯然發條還是沒上緊。台北市議員羅智強更痛批，台鐵一再出包，蔡英文卻只在乎臉書觸及率，「到底要賠上多少人命，才會把台鐵改革當一回事？」

一位台鐵副站長對本刊記者大吐苦水表示，說穿了，總體檢的安全管理「作為」就是一堆紙本文書，徒增台鐵現場作業人員的文書處理壓力，填完了事。

另名台鐵第一線人員則透露，普悠瑪號事故後，長官每季來看車站，來了就跟我們聊天一下，詢問「最近好不好」、「你們安全應該都有做」，完全不走現場實務考察，然後說聲「大家辛苦」就走了，實在令人無言。

小英任內 台鐵重大事故

2021年4月2日 408次太魯閣號於花蓮縣清水隧道前出軌，造成50死、217傷。

2021年2月23日 台東縣海端站3名工人不慎遭電力維修車撞擊，造成2死1人重傷。

2021年1月18日 一名調車員於屏東縣潮州車輛基地，遭夾於2車廂中間，送醫不治。

2018年10月21日 6432次普悠瑪號行經宜蘭線新馬站出軌翻覆，造成18人死亡，215人輕重傷。

2018年10月普悠瑪列車翻覆事件，造成18人死亡，2年後公開事故調查最終報告，並提出144項改善建議，交通部聲稱已完成109項，但仍發生太魯閣號出軌的憾事。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)