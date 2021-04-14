證交所的證券知識宣導漫畫，每年以不同故事主題將證券市場新知融入漫畫，富含的證券知識不但淺學易懂，內容更是生動活潑，出版迄今廣獲好評，為順應數位閱讀的潮流及帶給大眾更佳的閱讀體驗，證交所目前已完成授權漫畫電子書，於全台18個縣市公共圖書館的電子書平台上架，民眾只要持有該18個圖書館的借書證即可免費借閱。

以往證交所的證券知識宣導漫畫，除放置紙本於證交所101大樓1樓資訊展示中心，供大眾閱覽索取外，亦以電子書形式置於「投資人知識網」的電子書專區供民眾下載，惟電子書下載後係以「一檔一冊」方式呈現，閱覽及檔案管理上較為不便。

相較之下，若是透過公共圖書館的電子書平台借閱漫畫，其「我的書櫃」功能，可將借閱的漫畫電子書集中管理，閱覽進度也可於不同裝置上同步，且借閱期限屆滿後會自動歸還，不用擔心逾期的問題，大大提升閱讀體驗。

證交所表示，目前已授權證券知識宣導漫畫電子書於全台18個縣市公共圖書館的電子書平台上架，民眾只要持有該18個縣市公共圖書館的借書證，到各圖書館電子書平台網站，以借書證號及密碼登入即可免費借閱。

(工商 )