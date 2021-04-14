澎湖海上安檢鬆散，販毒集團有機可趁，14日凌晨澎湖警方會同澎湖海巡隊在花嶼西方海域查獲大陸籍「閩惠漁01188」漁船載運400多公斤疑似毒品Ｋ他命原料，初步供稱企圖闖關轉運台灣本島。

近期國內Ｋ他命毒品大量缺貨，黑市價格狂飆漲，大陸運毒集團藉機犯案，相中澎湖海岸線長、小島多、安檢漏洞大，鎖定澎湖為毒品轉運站，趁隙走私牟利。

連日澎湖縣刑警大隊掌握可靠線報，13日中午2時許臨時通報會同澎湖海巡隊出動多艘巡防艇海上攔截，約莫晚間9時許在花嶼西方約8浬處海域赫然發現大陸籍「閩惠漁01188」漁船形跡可疑。

疑似海巡隊緝毒行動過大，驚動原本計畫接頭的台灣籍漁船聞訊藏匿，全案鎩羽而歸只逮獲企圖運毒闖關在海上苦苦等候的大陸漁船。

警方登船查察，果然在船艙甲板夾層中查獲大量毒品，隨即將大陸籍「閩惠漁01188」漁船及船老大等3人一併押回馬公港偵辦。

碼頭現場警方清點，起獲以防水膠布層層包裹的疑似毒品先驅原料，初步研判是「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，真正成分仍待進一步化驗確認；全數19包、每包約20多公斤，共計400多公斤。

警方指出，400多公斤的三級丁氧羰基去甲基愷他命原料可製成約200公斤毒品Ｋ他命成品，初估黑市價格高達5億元，倘若流入市面將戕害健康危害社會治安。

緝毒行動逃脫了接應的台灣籍漁船漏網之魚，指揮偵辦的澎湖地檢署全面對外封鎖消息，深入釐清是否內神通外鬼，澎湖海巡隊人心惶惶。

澎湖警方漏夜偵訊涉嫌走私運毒的3名大陸籍船員，積極循線追查毒品上游幕後集團及下游台灣製毒販毒網絡

(中時 )