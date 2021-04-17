楠梓警方日前接獲線報，32歲林姓男子在新北市林口區文化路一處大樓租屋，於室內種植大量大麻樹。經楠梓警方多月來的跟監、蒐證，之後與台北市刑警大隊偵五隊共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，破獲此大案。

警方表示，專案人員15日持新北地院核發之搜索票，一大早即到犯嫌住處埋伏，在林嫌出門之際，當場制伏並逮捕他，並出示搜索票進入屋內搜索，當場查獲大麻植株33株、大麻成品4大包（毛重157公克），及栽種大麻器具一批。

案經報請台北市警局鑑識中心現場勘查採證，並對大麻葉子檢測，呈現二級毒品大麻陽性反應。

楠梓警分局表示，大麻於國外部分國家地區尚不違法，但在台灣仍屬第二級毒品，吸食大麻會對身體產生的毒性作用主要徵狀包含嗜睡、感覺遲鈍、運動失調、幻覺、妄想、定向障礙等，若有製造或販賣行為最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬以下罰金，單純施用則處3年以下有期徒刑。

(中時 )