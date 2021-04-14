去年台南市的異味陳情案件，餐飲油煙佔20.6％。市府環保局指出，餐飲油煙已納入空汙防制列管範圍，從今年7月1日起，新設餐廳營業面積1000平方公尺以上或座位數300個以上的餐廳，均須裝設集氣系統及油煙處理設備；至於現有業者則緩衝至明年2月1日，違反規定者可開罰2萬至100萬元。

環保局指出，全市營業面積1000平方公尺以上或座位數300個以上的餐廳，如大型宴席會場、飯店等約有67家，百貨業及商場則有18家，該局除將陸續派員到符合列管規模的餐廳巡查與輔導，即使不是此次公告列管的餐飲業者，也應妥善處理油煙異味問題；至於屢遭陳情的餐飲業者，該局更將強化管制作為。

環保局長謝世傑說，如果業者對餐飲法規不瞭解，可撥打電話到環保局，相關人員都會樂於進一步說明與輔導，也請各大型餐廳對於環保局人員的巡查，能夠多加配合。

環保局也提醒餐飲業者，近年詐騙橫行，面對各式的稽查或巡檢，一定要有警覺心，確定稽查人士有無配戴識別證及相關服飾，如果還不放心，也可以事後打電話到單位確認，以防被不削人士矇騙。

據環保署資料，餐飲業排放的細懸浮微粒排放量約占全台3.2％，全台已登記的餐飲業高達14萬餘家且大多數集中於都會區，餐飲業作業場所汙染排放，已影響緊鄰居民的日常生活及區域空氣品質。

環保署2月公告《餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法》，規範裝設的防制設備，包括：設置排氣管線集氣設備、靜電機、洗滌塔或活性碳裝置等，以確保能有效收集烹飪廢氣並減少油煙逸散。至於相關的設備除了要正常運作外，也須依油煙處理設備的規定紀錄主要操作參數並保存紀錄2年，每月至少清潔或保養1次，並記錄執行項目及方式。

(中時 )