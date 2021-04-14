輝瑞執行長Albert Bourla周二在推特上表示，該公司已經提高其兩劑型新冠肺炎疫苗產量，5月底以前對美國出貨量可望提高10%，到7月輝瑞將比原先預期提前兩周完成共3億劑疫苗的供應。

輝瑞表示在5月底以前，對美國的疫苖交付量能比原先所同意的增加10%，從原訂的2億劑提高到2.2億劑。

根據先前與美國政府達成的協議，輝瑞應在7月底以前交付共3億劑新冠肺炎疫苖。

此時正值美國數十個州決定遵循美國食藥管理局（FDA）建議，暫停施打嬌生公司（Johnson & Johnson）的單劑型疫苖。由於美國有6名女性接種嬌生新冠疫苖後出現罕見的血栓病症，其中一名女性死亡，其他5人亦處於危急狀態，該美國監管機關在周二做出暫停施打嬌生疫苖的建議。

包括紐約州在內，部分州政府宣布針對已經排定接種時間的預約，政府將以輝瑞疫苖取代嬌生疫苖。

部分專家認為暫停施打單劑型的嬌生疫苖，可能對美國這場抗疫戰造成重大且持久的影響，也可能使全球疫苖接種工作面臨更大的挑戰。嬌生已宣布將暫停向歐盟供應疫苗。

澳洲政府亦證實，因嬌生疫苗採用和阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）疫苗一樣的腺病毒載體技術，都有誘發血栓的風險，目前將不採購嬌生疫苗，但會增加採購輝瑞疫苗。

上個月美國總統拜登宣布將在5月底前開放所有美國成年人接種新冠肺炎疫苖，比他先前預期的7月底提前2個月。

周二嬌生股價收跌1.34%，為159.48美元。莫德納大漲7.40%，收在149.71美元，輝瑞漲0.51%，收在37.16美元。稍早前莫德納宣布其新冠疫苗在接種第二劑6個月後仍然具有強大的保護力，對所有新冠肺炎病例的有效性均超過90%，對重症的有效性更超過95%。

(時報資訊)