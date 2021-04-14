苗栗縣政府進行頭份大橋安全改善及限制重車行駛說明會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市北橫公路於去年12月全線完工通車，其中早在2017年就完工啟用的頭份大橋，經苗栗縣府工務處檢測後發現大橋拱圈塗裝面漆剝落，部分焊道銹蝕，下錨座防水罩滲水造成錨頭及鋼索銹蝕，恐影響橋梁結構安全，在改善前將限制通行車輛載重，重車並從5月1日起改走濱江路，以維護橋梁安全。

頭份北橫公路是從頭份市台13線永貞路口起，連接至三灣鄉，是通往南庄、三灣的重要觀光通路，中間經過頭份河背地區跨越中港溪處建有頭份大橋，聯通北橫至頭份中正路段，以及北橫主線，是全線中最重要的橋梁之一。

北橫公路從1986年就開始規畫施工，全線分成4個標案分階段施作完成，頭份大橋則是在2017年元月完工啟用。北橫公路最後一標斗煥坪至三灣段，在2020年12月30日完工通車後，完成全線通車。

日前，縣府工務處對頭份大橋進行例行性檢測，結果發現橋拱圈塗裝面漆剝落，部分焊道銹蝕，下錨座防水罩滲水造成錨頭及鋼索銹蝕，與原來橋梁正常狀況差異甚大，恐影響橋梁結構，工務處因而研議在橋梁安全未改善前，將限制通行車輛載重，以維護用路人行車安全。

至於頭份大橋安全改善工作，經縣府向交通部申請核定補助全橋防蝕塗裝及鋼索置換改善工程，在工程啟動前，工務處決議頭份大橋禁行聯結車及21噸以上車輛，將在本月份的道安會報通報實施，並規劃重車自5月1日起，改行濱江街做為替代道路，以維護用路安全。

(中時 )