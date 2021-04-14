立法院財政委員會明日排審民進黨立委蔡易餘等16人提出的「會計法第99-1條文修正草案」，民進黨立院黨團總召柯建銘今在民進黨中常會報告指出，國民黨團曾說，隨之要處理的就是國務機要費，現在又反悔。「國務機要費跟特別費一樣都是屬於歷史共業，都應該予以處理」。

財政委員會即將排審此案，國民黨痛斥，是為了受國務機要費受有罪判決的前總統陳水扁脫罪。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今日則在中常會說明此案的排審過程。

據轉述，柯建銘指出，現在國民黨反對，認為這是替前總統陳水扁脫罪，但之前立法院處理特別費除罪化時，國民黨團曾說，隨之要處理的就是國務機要費。現在又反悔。他覺得，國務機要費跟特別費一樣都是屬於歷史共業，都應該予以處理。

蔡易餘等16人提案，有鑑於國務機要費由來可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」二筆，60年代則合併稱為「國務機要費」，顯見「機要費」與「特別費」之性質相同。、民國100年時，為避免修法困難，故刻意排除國務機要費，然卻造成諸多不公，甚而波及奉上級命令辦理之承辦人員。

因此，提出「會計法第99-1條文修正草案」。將100年除罪化的特別費之前，增列「機要費」一項，使其同樣除罪化，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

(中時 )