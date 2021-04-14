台南市政府畫設今天下午召開龍崎牛埔工廠畫設自然地景及自然紀念物審議會，與會委員全數同意通過，農業局強調，審議通過後，將先公告30天，之後送中央備查，後續再進一步討論相關自然地景規畫等細節。

台南市龍崎牛埔掩埋場被相中開發為事業廢棄物掩埋場，在地鄉親強烈反彈，經歷漫長抗爭，當地前里長陳永和還為此參選台南市長，黃偉哲一上任後就立刻在2019年1月宣布龍崎事業廢棄物掩埋場址暫定自然地景，不得再開發，經過2年審議，今天也確定將工廠現址畫設為自然地景公園。

原退輔會龍崎炸藥工廠面積共336公頃，龍崎炸藥工廠自1978年營運以來，廠房及建物分散谷地，因屬利用坡地為天然屏障的小型建物，土地利用密度低，使得整區青灰泥岩惡地地形與自然生態維持良好，符合指定自然保留區基準條件。

陳永和說，隨著龍崎工廠通過自然地景，後續要趕快修復並開放，另外也提出質疑，既然都通過自然地景了，掩埋場環評執照是否也該取消？讓掩埋場案正式畫下句點。

(中時 )