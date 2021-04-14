山姆克拉弗林(右)與蜜雪兒摩納漢(左)有火辣床戲。（威視電影提供）

繼《控制》後最新心計驚悚電影《操控》卡司堅強，除了奧斯卡影帝凱西艾佛列克、《不可能的任務》蜜雪兒摩納漢，還邀請到以《飢餓遊戲》「第一帥」而知名，更因《我就要你好好的》浪漫、高富帥的形象而成為「英倫男神」的山姆克拉弗林，飾演《操控》片中失去妹妹的悲痛哥哥詹姆斯。

預告中，這位痛失愛妹的哥哥，在認識了凱西艾佛列克所飾演的心理醫師一家後，竟開始與醫師的女兒及妻子都發展了過從甚密的關係！不僅與女兒親密熱舞、浪漫撫臉，還跟蜜雪兒摩納漢飾演的人妻火辣喇舌、甚至有赤裸床戲的橋段，讓凱西艾佛列克慘戴綠帽，家庭分崩離析。而山姆大吃「母女丼」的驚人禁忌情節，也讓網友看得臉紅心跳，激動直呼：「超母湯！」「男神黑化了！」

從《我就要你好好的》中深情的形象，轉變到《操控》電影中爽吃母女丼的腹黑渣男角色，山姆克拉弗林直言自己這次的角色就是個「操弄人心的高手」，與女兒發展純情戀愛，在人妻面前時轉換成體貼暖男，跟心理醫師對戲時則顯露心機陰險的一面，也因此讓他受訪時笑言自己彷彿是在拍三部截然不同的電影：「跟女兒時像是在拍浪漫喜劇，跟人妻則是愛情劇情片，跟丈夫對戲時就是恐怖驚悚片，因此拍攝《操控》對我而言是個很過癮的拍攝經驗！」儘管在戲裡是恐怖渣男，戲外山姆仍謙遜地表示，能跟影帝凱西艾佛列克及蜜雪兒摩納漢這兩位大咖演員同台演出，真的備感榮幸：「可以親眼目睹偶像表演真的太開心了！」電影5月7日全台上映。

(中時 )