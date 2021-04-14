NCC於14日通過「有線廣播電視法」草案，修正有線廣播電視法第2條及第55條，並增訂第55條之1至第55條之3、第66條之1及第66條之2，規劃於現行調處規範之外，增加裁決機制、增訂違反不得斷訊義務及未依裁決決定辦理之罰則等。

NCC指出，現行有線廣播電視法第55條規定，系統經營者與頻道供應事業間有關頻道播送、授權條件及訂戶數認定之爭議，或系統經營者間之爭議，得向中央主管機關申請調處，調處不成時，得依法提起民事訴訟。惟實務上依據NCC過去調處案件運作情形，其成效有限，難有解決紛爭之實效。

有鑑於授權條件費用之爭議，具高度專業性且內容繁瑣，基於維護訂戶收視權益及有線電視上下游產業之健全發展，因此增訂訴訟外爭端處理機制，爭議各方除依法提起民事訴訟外，另就頻道授權條件費用之爭議，在調處不成立時，當事人之一方得向中央主管機關申請裁決，俾利爭議雙方得依裁決價格作為暫付之依據，待民事判決後再各自予以找補，以提升爭議處理之效能。

NCC補充說明，裁決之性質為行政處分，不服裁決者得依法提起行政訴訟。

(工商 )