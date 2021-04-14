國民黨日前邀請中廣董事長趙少康本月28日到中常會演講，趙主張全程開放，不過今天中常會定調，仍按「往例」採半開放半閉門方式進行。趙少康則公開回應，仍主張應該全程開放，國民黨處事應該開大門走大路，事無不可對人言，沒什麼好怕的；他不改善意，仍會如期前往與同志當面溝通。

國民黨中常委日前提案邀趙少康進行專題演講，最後由黨祕書長李乾龍具名發函邀請。不過趙少康爭取全程開放，日前也公開說自己不會失控，「但該講的都會講」。但有常委表達過怕兄弟鬩牆不好看，因此認為不該全程開放。

據悉，今天中常會中，提案邀趙專題演講的林金結，以及江碩平等中常委，都主張比照邀專家學者專題演講的「往例」，在演講時開放媒體採訪，對談交流時，採閉門的方式進行。最後通過這個模式，由黨中央再與趙溝通。

與會者說，除了不宜為趙破例，也是彼此「意見交換」時若有言詞交鋒，被斷章取義或見縫插針，反倒失去相互溝通的美意，況且國民黨中常會並非沒改革，下屆席次就要減少10％，剩29席。

趙少康稱後公開回應，仍主張應該全程開放，國民黨處事應該開大門走大路，事無不可對人言，沒什麼好怕的。雖然無法如願全程對外開放，不過他不改善意，仍會如期在4月28日前往中常會與黨內同志面對面溝通，希望為黨內團結與改革做出貢獻。

(中時 )