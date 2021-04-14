日本醫師會會長中川俊男今天說，由於目前已是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第4波疫情，為避免屆時出現病床吃緊的情況，有必要檢討提前發布「緊急事態宣言」。

日本政府從2020年初爆發疫情以來，2020年4月首度發布「緊急事態宣言」，並在今年一月二度發布、持續約兩個半月，到3月21日才全境解禁。但解除「緊急事態宣言」後，包括大阪與東京在內的部分地區，疫情再度回溫反彈。

日本放送協會（NHK）報導，中川說，因應疫情狀況也有必要提前發布「緊急事態宣言」；如果最後決定要發布的話，要盡早發布才能發揮「緊急事態宣言」效果。

談到醫療能量現狀，他說，大阪已經開始發生醫療崩潰，也就是在必要的時候無法接受適當醫療的情況，「必須考量在首都圈的1都3縣也有醫療崩潰之虞」。

另外，有關即將於7月登場的東京奧運，日本週刊文春網路版報導，身兼日本政府厚生勞動省傳染病對策諮詢小組成員的京都大學教授西浦博說，相關單位還是應該檢討以防疫優先，將東奧再延期一年。

西浦說，如果一年後大部分日本民眾都能完成疫苗接種的話，東奧再延一年難道不是有效選項嗎？更不用說延期舉辦衍生費用跟感染者持續增加，兩者究竟是孰輕孰重。

西浦會這麼建議，主要是看到變種病毒株來勢洶洶，及日本疫苗接種速度落後等情況。

他說，就算疫苗都有現貨，還是令人擔憂負責注射疫苗的醫護人員不足。大阪府政府當初有在檢討派遣醫護人員，前往專門因應新型冠狀病毒疫情醫院協助接種疫苗，但後來因為感染者增加而暫緩。

西浦說，「坦白說，到8月底前要完成高齡者疫苗接種恐有困難」。

他說，目前距東奧登場還剩3個月，「日本正面臨最大危機」，難道不該讓包括選手在內的人士，針對東奧再延一年進行廣泛討論嗎？希望日本政府做出英明決斷。

(中央社)