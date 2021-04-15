美國加密貨幣平台Coinbase今天正式上市，首日開盤價大幅高於那斯達克交易所之前宣布的參考價。

綜合法新社與美聯社報導，Coinbase以代碼「COIN 」直接上市，首日開盤價為每股381美元，比參考價250 美元高出52%。市值逼近1000億美元。

Coinbase股價一度衝高至429.54美元，但隨後回落。（譯者：楊昭彥）1100415

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(中央社)

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