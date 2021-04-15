加密貨幣平台Coinbase上市 開盤價381美元 03:232021/04/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加密貨幣平台Coinbase上市 開盤價381美元。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國加密貨幣平台Coinbase今天正式上市，首日開盤價大幅高於那斯達克交易所之前宣布的參考價。 綜合法新社與美聯社報導，Coinbase以代碼「COIN 」直接上市，首日開盤價為每股381美元，比參考價250 美元高出52%。市值逼近1000億美元。 Coinbase股價一度衝高至429.54美元，但隨後回落。（譯者：楊昭彥）1100415 美股財報季開跑 美股開盤微漲 那指再戰萬4關卡 防洗錢 虛擬通貨業 7月起強制KYC (中央社) #美元 #上市 #開盤價 #加密 #貨幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銀行局緊控 虛擬貨幣提現 單筆限百萬 04:102021/04/14 財經要聞 台股大洗三溫暖 從上漲百點到下殺250點 指數失守16600點 11:182021/04/14 財經 台股上下狂震375點 收盤漲41點爆4800億天量 13:402021/04/14 財經 字節跳動選擇赴港上市 估值4千億美元 16:322021/04/14 財經 人民幣在岸價升153個基點 陸3月外匯占款中止連兩升 17:302021/04/14 財經 《商情》鋼鐵生產將迎高點 鐵礦石價恐漸跌 14:492021/04/14 財經 字節跳動傳啟動赴港上市程序 15:122021/04/14 財經 Grab採SPAC上市 成為東南亞在美上市最大公司 00:012021/04/14 財經 比特幣、以太幣雙雙攻上新高 04:102021/04/14 全球財經 《商情》供應擔憂 上海鋁價觸10年高價 12:162021/04/14 財經 全球併購方興未艾 Q1交易額達1.3兆美元 22:512021/04/14 財經 國際熱門新聞 哈利王子背棄婚約？ 女律師要求法院下達逮捕令 - 國際 美國最大龐氏騙局主謀 馬多夫獄中逝世 - 國際 歐洲首例 丹麥全面停用AZ疫苗 - 國際 張育成反擊種族歧視 延燒全美媒體 - 國際大事 - 中國時報 陶德訪台中國軍演挑釁 美：持續深化關係助台防衛 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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