為推廣台帛旅遊泡泡，華航(2610)合作旅行業者除既有雄獅(2731)、巨大、KKDAY、鳳凰、五福、大榮等六家外，新增東南、加利利兩家合作旅行社。另外，也開放台中、高雄業者協力銷售。

華航表示，已取消收取旅行社訂位作業金，自行吸收相關成本，鼓勵旅行業者積極推廣，共同擴大台帛旅遊泡泡效益。

而指揮中心也放寬帛琉泡泡檢疫，即日起旅客自帛琉返國檢疫放寬為14天一般自主健康管理，但旅客仍需於返國第5天完成PCR採檢措施。

華航指出，考量台帛航線機場前置檢疫作業已漸行順暢，華航規畫自4月28日起，台帛航班起飛時間將提前兩小時，每周三、六飛航，去程CI028台北-帛琉航班，11：30由台北出發，當地時間16：20抵達帛琉，回程CI027帛琉-台北航班，當地時間17：50起飛，20：50抵達台北，讓旅客悠遊享受帛琉風情。

(時報資訊)